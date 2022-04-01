«Протестировали мальчишку»: Николаева привела на съемки трехмесячного сына от Вдовина

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева приучает наследника к появлению на телеэкране.

Маленькому сыну телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина Александру всего три месяца. Но звездная мама решила, что малыш уже созрел для того, чтобы появиться перед камерами.

В микроблоге Елена Николаева поделилась снимками, на которых запечатлена вместе с сыном на съемочной площадке утренней программы телеканала «Россия 1».

Александра при этом на руках держит не мама, а соведущий Елены Николаевой Владислав Завьялов. Малыш, судя по всему, комфортно и довольно уверенно чувствовал себя на руках у постороннего мужчины.

«Александрик сегодня «играл» лучшую роль — себя», — подписала кадр Елена Николаева.

Поклонники восхитились моментом и тем, как держался перед камерой трехмесячный Александр. Он явно сможет стать соведущим своей мамы!

«Спасибо, — поблагодарила за отклики Елена Николаева. — Протестировали мальчишку. Может, на субботу и пригласят».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.