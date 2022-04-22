«Сделаем благое дело»: посвежевший Галкин заявил, что часть израильского заработка отдаст беженцам

Максим Галкин вышел на редкую связь со своими поклонниками в личном блоге. Артист обратился к своим израильским подписчикам, объявив, что уже второй раз увеличивает количество концертов.
Ранее выступления планировались в мае, теперь перевалили уже на середину июня. А это значит, что комика в России увидят не скоро.
Максим Галкин также отметил, что часть средств от проданных билетов он отдаст беженцам.
«Вместе сделаем благое дело», — сказал муж Аллы Пугачевой.
Стоит отметить, что на обнародованном видео Галкин выглядит подтянутым и посвежевшим. Все-таки отпуск пошел юмористу на пользу.
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