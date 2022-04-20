«Остановитесь! Сколько можно издеваться?»: Макеева не вынесла травли против Галкина

По Сети прокатилась информация о том, что муж Пугачевой якобы замешан в криминальной истории.

Максим Галкин с конца февраля находится в Израиле со своей женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. Знаменитости прилетели туда тихо, не афишируя свое передвижение и долго не появлялись в социальных сетях.

Отчасти по этой причине поклонники стали воспринимать их отъезд, как некий побег, окутанный флером тайны. А где есть тайна – существует и выдумка. В Интернете накопилось немало чудесных историй, касаемых жизни Максима Галкина и Аллы Пугачевой на чужбине. И почти все их звездная семья мужественно «пережевала и выплюнула» — просто оставили без комментариев. Лишь раз не выдержала Алла Пугачева, когда священник заявил, что воздух без нее станет чище.

А потом появился Максим Галкин, который ужаснулся от новостей, что его жена якобы легла в клинику то ли с инфарктом, то ли с инсультом. А сам он якобы вообще задержан по подозрению в убийстве. Юморист попытался угомонить «писак».

Позже с заявлением к депутатам Госдумы обратилась артистка Анастасия Макеева, которая постаралась привлечь внимание законотворцев к СМИ, которые сочинили криминальную историю про мужа Аллы Пугачевой.

«Уважаемые представители средств массовой информации, пожалуйста, имейте совесть, имейте какие-то границы, остановитесь! Обвинить Максима Галкина в том, что он убил человека? Я, конечно, понимаю, что вы зарабатываете любым способом и готовы продавать любую новость, но это просто нечестно! Сколько можно издеваться над публичными людьми?» — сказала Макеева в своем телеграме.

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