Люди требуют новых концертов! Галкин рассказал о бешеном успехе в Израиле

Максим Галкин в очередной раз решил опровергнуть слухи, которые о нем ходят в России. Ранее, напомним, он появился в Сети, чтобы показать свою вполне здоровую на вид жену Аллу Пугачеву. Отметим, что в Сети прокатилась информация о ее якобы госпитализации, которая, как оказалось, не соответствует истине.

Теперь же Максим Галкин заверил, что и у него дела идут — лучше некуда. За границей он оказался не просто востребованным артистом, а более чем ожидалось. Билеты на майский тур, о котором он говорил несколько недель назад, раскупились моментально. В итоге Галкину пришлось увеличить количество концертов. И на них тоже билеты разобрали мгновенно.

Теперь муж Аллы Пугачевой вновь продляет тур на лето.

«Мы решили объявить еще одни дополнительные концерты. 13 июня будет дополнительный концерт в Тель-Авиве, а 15 июня — дополнительный концерт в Хайфе», — поведал юморист в своих соцсетях.

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