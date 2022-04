«Back to school»: Дарья Клюкина рассказала о моде на школьную форму

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина разместила в личном микроблоге фото своего нового аутфита в стиле школьницы.

Модница отметила, что в последнее время топы, юбки и рубашки вновь стали актуальными.

«Тренд back to school возвращается. Этой весной добавьте в гардероб мини-юбки, рубашки и топы. На мне тотал-лук российского бренда. А бежевая юбка-шорты просто восторг. В таком луке есть все шансы оказаться too cool for school», – рассказала Дарья в своем микроблоге.