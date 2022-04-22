«Back to school»: Дарья Клюкина рассказала о моде на школьную форму

Модель показала, что приобрела из актуальных вещей на этот сезон.

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина разместила в личном микроблоге фото своего нового аутфита в стиле школьницы.

Модница отметила, что в последнее время топы, юбки и рубашки вновь стали актуальными.

«Тренд back to school возвращается. Этой весной добавьте в гардероб мини-юбки, рубашки и топы. На мне тотал-лук российского бренда. А бежевая юбка-шорты просто восторг. В таком луке есть все шансы оказаться too cool for school», – рассказала Дарья в своем микроблоге.

«Тренд на мини с рубашкой подарили нам Miu Miu. Эти комплекты мы уже видели на всех стильных девушках: от Кьяры Ферраньи до Эмили Ратаковски. А в повседневной жизни можно носить эти юбки не только с кроп-топами, но и футболками, поло, удлиненными рубашками, жакетами. Я нашла себе три варианта на лето: в бежевом, коричневом и молочном цвете. Постараюсь вам снять с ними разные образы», – добавила модель.

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