«Решила вернуться»: Дарья Клюкина борется с лишними килограммами с помощью функциональных тренировок

Бывшая возлюбленная Егора Крида – Дарья Клюкина – рассказала, как приводит свои мысли в порядок. В этом знаменитости помогает спорт.

Клюкина запечатлелась в спортивном зале в яркой форме. Модель готовится к сезону купальников.

«Да, я решила вернуться к функциональным тренировкам. Из-за большой загруженности в декабре сил хватало только на растяжку и пилатес, поэтому в «большой спорт» вернулась в феврале. Занимаюсь с тренером три раза в неделю плюс два-три раза в неделю хожу на эллипсе», – сообщила Дарья в соцсетях.

«Пытаюсь накачать бицепс (или трицепс, я путаю их иногда), но это оказалось так тяжело. Как я уже говорила, со спортом у меня отношения сложились не сразу. Но я его полюбила за то, что тренировки помогают мне действительно чувствовать себя лучше. Как физически, так и эмоционально. Даже если я прихожу на занятие не в настроении, хотя бы на час удается отвлечься от всего и привести мысли в порядок», – призналась Клюкина.

Напомним, ранее Дарья Клюкина заявила, что похудела на десять килограммов.

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