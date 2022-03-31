«Вне времени и модных тенденций»: Дарья Клюкина показала, в чем ходить прохладной весной

Бывшая возлюбленная Егора Крида презентовала актуальный образ на каждый день.

Модель Дарья Клюкина разместила в личном микроблоге фото свежего образа, в котором прогулялась по столице.

В этому году из-за погодных условий российские модницы вынуждены ходить в пуховиках даже весной. Однако Дарью Клюкину это совсем не расстраивает. Знаменитость скомбинировала укороченную трендовую куртку с модной шапкой бини и свитером.

Стилисту сайта Teleprogramma.pro Руслану Громову понравился повседневный аутфит модели.

«Для повседневного выхода лук Дарьи вполне приемлем, брюки клеш по прежнему актуальны в этом сезоне. Сумка, куртка и шапка в одном оттенке, и это придает целостность образу, красный свитер с барашками является акцентным элементом данного аутфита, свитер вне времени и модных тенденций, точно так же, как свитера с оленями», — оценил образ модели Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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