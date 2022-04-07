«Просто разрушают друг друга»: Дарья Клюкина надела на себя множество трендов и испортила образ

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина собрала образ на весну из многочисленных трендов.

Однако много не значит хорошо. Об этом напомнил стилист сайта Teleprogramma.pro Никита Карстен.

«Мне не близок образ Дарьи. Это история про тренды, за которыми, как мы помним, на постоянной основе, гнаться нельзя. И кепка, и куртка с мехом, и сумка — очень актуальные, но в одном «флаконе» просто разрушают друг друга», — отметил Никита Карстен.

«Вызывает большой диссонанс в образе куртка с меховой вставкой, она утяжеляет образ не только цветовой гаммой, но и не вяжется с легкой футболкой и укороченными джинсами. Аксессуары в виде сумки, кепки и перчаток хорошо подобраны для куртки. Но с целым образом сумка тоже выглядит громоздкой», — добавил стилист.

Карстен внес свои коррективы в образ.

«Образ можно легко поделить на две части: утепленный верх (кепка, куртка, сумка и перчатки) и легкий низ (футболка, джинсы, носки и лоферы). Я бы посоветовал два варианта решений для этого образа. Первый — утяжелить низ широкими длинными штанинами или обувью на массивной подошве. Второй — облегчить верх и присмотреться к кожанке. Образ получился бы по-современному классический в черно-белой палитре, а сумку выбрал менее массивную, возможно с золотыми деталями в сочетании с интересным поясом», — порекомендовал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в Школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — шесть лет.

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