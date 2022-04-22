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Все отлично! Галкин вышел на связь, чтобы опровергнуть слова израильского парикмахера

Ране сообщалось, что Максим Галкин якобы потерпел провал за границей со своими турами.

Все отлично! Галкин вышел на связь, чтобы опровергнуть слова израильского парикмахера
Максим Галкин. Фото: соцсети

Максим Галкин выступил с обращением к своим поклонникам в личном блоге. Артист опроверг информацию, которая проходила в СМИ о том, что он не может продать билеты на свои концерты в Израиле.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: соцсети

Эту информацию журналистам за рубежом якобы выдал парикмахер, к которому заходил комик.

Муж Аллы Пугачевой заверил, что у него не просто хорошо, билеты на его тур раскупаются, как горячие пирожки. Он даже объявил дополнительный тур, а теперь решил сделать еще несколько дополнительных концертов. Они состоятся в июне.

«С нетерпением жду вас на дополнительные дополнительные концерты», — сказал Галкин.

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