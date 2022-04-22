Все отлично! Галкин вышел на связь, чтобы опровергнуть слова израильского парикмахера

Ране сообщалось, что Максим Галкин якобы потерпел провал за границей со своими турами.

Максим Галкин выступил с обращением к своим поклонникам в личном блоге. Артист опроверг информацию, которая проходила в СМИ о том, что он не может продать билеты на свои концерты в Израиле.

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Эту информацию журналистам за рубежом якобы выдал парикмахер, к которому заходил комик.

Муж Аллы Пугачевой заверил, что у него не просто хорошо, билеты на его тур раскупаются, как горячие пирожки. Он даже объявил дополнительный тур, а теперь решил сделать еще несколько дополнительных концертов. Они состоятся в июне.

«С нетерпением жду вас на дополнительные дополнительные концерты», — сказал Галкин.

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