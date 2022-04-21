По многочисленным просьбам трудящихся: Галкин даст дополнительный девятый концерт в Израиле

Речь идет о выступлении 10 июня в Тель-Авивском университете, которого ранее не было в программе.

Телеведущий Максим Галкин даст дополнительный девятый концерт в Израиле для своих поклонников. Речь идет о его выступлении 10 июня в Тель-Авивском университете, которого ранее не было в программе. Изначально говорилось о восьми концертах.

Заметим, что тур Максима Галкина по городам Израиля начнется 3 июня как раз с Тель-Авивского университета. Причем приобрести билеты на 3 июня уже нельзя, а вот на десятое число через сайт пока можно.

Не исключено, что «студенты» смели билеты на 3 июня и Максим Галкин решил еще чуть обогатиться, дав дополнительный концерт для всех желающих.

больше по теме Билеты на концерты Максима Галкина в Израиле практически полностью распроданы Из девяти концертов через сайт можно приобрести заветные квитки только на два.

Напомним, что через сайт можно приобрести билеты лишь на два из девяти концертов Максима Галкина в Израиле. На остальные выступления квитки распроданы. Правда, возможно, что в кассах билеты в продаже еще есть. Они стоят в переводе на рубли от шести до десяти тысяч.

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