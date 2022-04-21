По многочисленным просьбам трудящихся: Галкин даст дополнительный девятый концерт в Израиле

Телеведущий Максим Галкин даст дополнительный девятый концерт в Израиле для своих поклонников. Речь идет о его выступлении 10 июня в Тель-Авивском университете, которого ранее не было в программе. Изначально говорилось о восьми концертах.
Заметим, что тур Максима Галкина по городам Израиля начнется 3 июня как раз с Тель-Авивского университета. Причем приобрести билеты на 3 июня уже нельзя, а вот на десятое число через сайт пока можно.
Не исключено, что «студенты» смели билеты на 3 июня и Максим Галкин решил еще чуть обогатиться, дав дополнительный концерт для всех желающих.
Напомним, что через сайт можно приобрести билеты лишь на два из девяти концертов Максима Галкина в Израиле. На остальные выступления квитки распроданы. Правда, возможно, что в кассах билеты в продаже еще есть. Они стоят в переводе на рубли от шести до десяти тысяч.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.