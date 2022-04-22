«С известностью выкрутился бы»: Добровинский объяснил, почему Галкина в России не посадить в колонию

По словам адвоката, в Израиле, где находится телеведущий, все может сложиться несколько по-другому.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал скандальный слух о телеведущем Максиме Галкине, который якобы в Израиле оставил человека в опасности и тот в итоге погиб.

«Сначала надо узнать все обстоятельства этой истории и понять не очередной ли это фейк. Но если предположить, что такое могло произойти в Москве, то по нашему законодательству оставление лица в опасности могло бы повлечь наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы до одного года». Александр Добровинский

При этом Добровинский подчеркнул, что в Москве за подобное Галкин бы отделался легким испугом. «Со своей известностью и связями он, скорее всего, выкрутился бы. Но Израиль — это не Москва, и там может быть все очень строго», — прокомментировал Добровинский.

Ранее в СМИ прошла информация, что Максим Галкин не оказал в Израиле помощь человеку и то погиб. Сам телеведущий поспешил опровергнуть данные слухи о себе.

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