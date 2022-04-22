Макеева не в курсе? Дети Малькова начали ходить в школу в Америке

Светлана Малькова рассказала, как прошел первый учебный день ее троих наследников.

Бывшая жена нынешнего мужа актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова с тремя его детьми переехала из Словении в Америку. В Сиэтле она планирует устроиться на работу и выйти замуж.

Накануне трое детей Светланы Мальковой начали ходить в школу в Америке. В микроблоге бывшая жена Романа Малькова рассказала, как прошел первый учебный день ее отпрысков в Сиэтле.

Четырнадцатилетняя дочка Мальковых Анна призналась, что почувствовала языковой барьер, но сами одноклассники вполне радушно приняли новенькую в свою компанию.

«К нам вся школа подходила и все говорили: «Хаааай!» — поделилась девочка.

Общаться с ровесниками дети Романа и Светланы Мальковой пока будут через гугл-переводчик.

Напомним, у мужа Анастасии Макеевой Романа четверо детей от бывшей жены Светланы. Трое живут с мамой, а старший сын Андрей принял позицию отца и переехал к нему и его новой супруге в Москву.

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