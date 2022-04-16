«Прекрасный день»: Малькова показала, как проводит время в США

В середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама решила жить в Сиэтле где планирует открыть собственную художественную школу и выйти замуж.
В соцсетях она показывает подписчикам будни своей американской жизни. На этот раз художница вместе с детьми и друзьями из Канады отправилась на прогулку по городу.
«Прекрасный день в Сиэтле», — подписала кадры Малькова.
Напомним, ранее отец детей Роман Мальков обратился к ним через соцсети. Бизнесмен утверждает, что Светлана не разрешает наследникам с ним общаться.
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