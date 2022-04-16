Правильные десерты: как приготовить кокосовые сырники
Видео
Квартиры и дача Аллы Пугачевой
Видео

«Прекрасный день»: Малькова показала, как проводит время в США

Многодетная мама с тремя детьми теперь живет в Сиэтле.

«Прекрасный день»: Малькова показала, как проводит время в США
Светлана Малькова. Фото: соцсети

В середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама решила жить в Сиэтле где планирует открыть собственную художественную школу и выйти замуж.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

В соцсетях она показывает подписчикам будни своей американской жизни.  На этот раз художница вместе с детьми и друзьями из Канады отправилась на прогулку по городу.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

«Прекрасный день в Сиэтле», — подписала кадры Малькова.

Напомним, ранее отец детей Роман Мальков обратился к ним через соцсети. Бизнесмен утверждает, что Светлана не разрешает наследникам с ним общаться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАндрей МальковАня МальковаРоман МальковСветлана Малькова