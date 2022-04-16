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«Андрею и Ульяне»: Макеева посвятила спектакль пасынку и его подруге

Актриса играет Татьяну Ларину в постановке «Демон Онегина».

«Андрею и Ульяне»: Макеева посвятила спектакль пасынку и его подруге
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева рассказала, что с семьей отправилась в Санкт-Петербург. С недавних пор семья актрисы – это муж Роман Мальков, его 17-летний сын Андрей, который уже год живет вместе с ними, а также подруга Андрея – Ульяна.

В северной столице у актрисы был запланирован спектакль «Демон Онегина», где она исполняет одну из главных ролей – Татьяны Лариной. Перед спектаклем Анастасия записала видео из гримерки, где отметила, что этот ее выход на сцену посвящается пасынку и его подруге.

«Мы начинаем! Сегодня спектакль посвящается Андрею и Ульяне», — сказала Макеева.

Тем временем Андрей Мальков с Ульяной, в ожидании спектакля, решили провести время с пользой и посетили музеи Санкт-Петербурга.

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