«Жаба давит»: Бабкина объяснила, почему Пелагея никогда не придет к ней за советом

Певица Надежда Бабкина в эфире шоу «Откройте, Давид!» призналась, что у нее была идея объединить всех народниц, но ничего из этого не вышло.

«Жаба давит. Это кто ко мне пойдет за советом? А у меня была мысль объединить всех народников, не потому что я должна ими руководить. Когда ты в единении — другая философия. Это как круг, как солнце, как блин. Разобщений очень много, потому что у каждого в голове, похоже, лишь бы выжить. А каким способом? У каждого в голове своя конструкция». Надежда Бабкина

Как отметила Надежда Бабкина, народницы Марина Девятова, Пелагея, Лена Василек — прекрасные люди. «Замечательно поют, но идеи нет. Пелагея никогда не придет. Я знаю. Не придет, потому что Пелагеей тоже кто-то руководит. Многие считают, что я злая, самовластная, грубая. У меня просто голос низкий, а так-то я сама нежность», — заявила Надежда Бабкина.

Напомним, что Надежда Бабкина руководит театром «Русская песня». В этом году ей исполнилось 72 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.