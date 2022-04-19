«Девочки дома»: Пелагея без макияжа предстала с повзрослевшей дочкой после гастролей

Пелагея является известной исполнительницей. Она не скрывает, что во многом благодарна маме Светлане Хановой, которая раньше была джазовой певицей, но после потери голоса стала продюсером дочки и ее группы.

Артистка не раз становилась наставницей в шоу «Голос». Она также порой появляется на съемках КВН и других проектов. Однако последние несколько недель звезда была на гастролях.

Примечательно, что Пелагея растит дочку Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. Супруги развелись, но поддерживают отношения ради наследницы. Порой артистка делится кадрами, на которых пятилетняя дочка поет или танцует.

Она также каждый раз хвастается новыми нарядами. А 19 апреля певица воссоединилась с наследницей после гастролей. Она опубликовала фото, на котором обнимает Таисию прямо на улице. Малышка заметно выросла, а вот Пелагея не побоялась предстать без макияжа.

«Девочки дома», — гласит подпись к фото.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие осыпали комплиментами артистку. Также подписчики отметили, что девочка стала еще больше похожа на маму. «Какие прелестные. Тася очень похожа на Полю!», «Такие солнышки», «Так выглядит счастье», «Какие красавицы невероятные, а Тася с каждым днем все сильнее на Полю становится похожа», «Счастье, когда мама рядом», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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