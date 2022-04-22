«Как лоси с утра до ночи трудились»: Бабкина рассказала, как Киркоров и Басков стали популярными

По словам певицы, у нее со всеми отличные отношения в шоу-бизнесе.

Певица Надежда Бабкина в шоу «Откройте, Давид!» заявила, что дружит со всеми звездами шоу-бизнеса. У нее ни с кем нет конфликтных ситуаций.

«Я в шоу-бизнесе дружу со всеми. Езжу ко всем в гости. Никого не обсуждаю и не осуждаю. Нам со всеми хорошо. Мы можем что-то повспоминать». Надежда Бабкина

Как отметила Надежда Бабкина, она помнит, как Николай Басков и Филипп Киркоров усердно работали, чтобы покорить публику. «Они как лоси с утра до ночи трудились. Филя движения учил, а Колька на фестивалях выступал. У Баскова сумасшедшее качество. Он всех может сразу обаять. Он настолько остер на язык. Контактный парень. С Леной Буйновой я поддерживаю связь. Со Стасом Михайловым и его женой Инной. С Кридом прекрасно общаемся. Полиной Гагариной. Она была у меня в деревне с ребеночком маленьким. Если не нравится кто-то, то не ходи просто к ним и не пей чай», — заявила Надежда Бабкина.

Напомним, что Надежда Бабкина руководит театром «Русская песня». В этом году ей исполнилось 72 года.

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