«Пусть кайфует»: Бабкина высказалась о конфликте с Кадышевой

О так называемом конфликте двух Надежд – Бабкиной и Кадышевой слухи хотят уже давно. Однако, по словам руководителя театра «Русская песня», которая ранее резко «прошлась» по стилю «Золотого кольца», это всего лишь домыслы пользователей Сети.

В одном из интервью Бабкина отметила, что коллега не вызывает у нее никаких негативных чувств.

«Ну нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», — цитирует певицу Газета.ру.

Напомним, ранее информацию о том, что артистки конфликтуют, распространял Рустам Солнцев. Он ссылался на мемуары одной из певиц. Однако в итоге представители театра «Золотое кольцо» опровергли информацию, которую распространял шоумен.

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