Бабкина о санкциях Запада: «Свеколкой раньше щеки намазали, угольком брови подводили»

Народная артистка России Надежда Бабкина считает, наша страна не будет испытывать никаких дефицитов, несмотря на то что из России уходят западные компании. По ее мнению, наши косметологи что-то придумают.
«Не беда. Мы раньше вообще — чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели…» — отметила Надежда Бабкина Teleprogramma.pro.
По словам певицы, российским производителям необходимо сделать упор на природные компоненты.
«Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо», — добавила Бабкина.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.