Бабкина о санкциях Запада: «Свеколкой раньше щеки намазали, угольком брови подводили»

Артистка считает, что в России не будет проблем с косметикой.

Народная артистка России Надежда Бабкина считает, наша страна не будет испытывать никаких дефицитов, несмотря на то что из России уходят западные компании. По ее мнению, наши косметологи что-то придумают.

«Не беда. Мы раньше вообще — чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели…» — отметила Надежда Бабкина Teleprogramma.pro.

По словам певицы, российским производителям необходимо сделать упор на природные компоненты.

«Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо», — добавила Бабкина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.