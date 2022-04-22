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«Там не я должна работать – санитары»: Бабкина оценила скандалы в семье Федосеевой-Шукшиной

По словам певицы, в этой семье есть по-настоящему больные люди.

«Там не я должна работать – санитары»: Бабкина оценила скандалы в семье Федосеевой-Шукшиной
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Певица Надежда Бабкина в шоу «Откройте, Давид!» раскритиковала некоторых членов семьи актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые ходят по ток-шоу.

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

«Было желание позвонить. Я и делала это. Бесполезно. Это больные. Там не я должна работать — санитары».

Надежда Бабкина

Как отметила Надежда Бабкина, это все ужасно, как родные позорят память писателя Василия Шукшина. «Я создала спектакль «Калина красная» умышленно. Есть люди, которыми владеет чувство зависти. И в этот момент наступает уничтожение и унижение. Кто слабее, тот и сдастся. Я слишком сильно люблю Россию. Говоря про Шукшина. Его произведения наполнены нашим историческим глубинным содержанием. Как можно это топтать», — заявила Надежда Бабкина.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга — частые гости на телевидении. Как считают некоторые поклонники, они вытирают ноги и стирают добрую память о Василии Шукшине.

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Василий ШукшинЛидия Федосеева-ШукшинаНадежда БабкинаОльга ШукшинаШоу "Откройте Давид!"