«Нам такие, как Ауг не нужны!»: Варшавер назвал актрису предательницей после ее слов о России

Как отметил директор с расширенными полномочиями «Ленкома», он не понимает, зачем актриса вернулась обратно.

Директор с расширенными полномочиями «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что актриса Юлия Ауг самая настоящая предательница.

«Нам такие, как Ауг не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Не знаю таких артистов. Если человек уехал – это плохо, не годится. Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно. Если уехала, то зачем вернулась обратно. Там не приняли? Денег не дали?» Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, некоторые актеры уезжают, а деньги почему-то продолжают зарабатывать на родине. «Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она – предательница», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что в «Электротеатре Станиславский» должен был состояться спектакль «Сад» с актрисой Юлией Ауг в главной роли. В СМИ прошла информация об этом. В итоге постановку отменили. Ранее Юлия Ауг не раз негативно высказывалась о родной стране и ее президенте. В последнее время она находилась в Эстонии.

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