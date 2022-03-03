«В Турции хороший климат»: Людмила Поргина покинула Россию

Вдова Николая Караченцова отметила, что она любит уезжать в жаркие страны.

Актриса Людмила Поргина заявила, что улетела из России и находится сейчас на отдыхе в Турции. По ее словам, отпуск она планировала уже давно, так что удивляться ее резкому отъезду вовсе не стоит.

«В Турции хороший климат, прекрасные отели: мне здесь все очень нравится. Вернусь 10 марта». Людмила Поргина

Напомним, что Людмила Поргина в декабре прошлого года отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда она вернулась изменившейся. Покрасила волосы в розовый цвет, сообщает «Собеседник».

Ранее Людмила Поргина отмечала, что ей вдвое урезали зарплату в родном «Ленкоме». Впереди у нее судебные разбирательства с директором с расширенными полномочиями Марком Варшавером.

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