«Два опоздания – и увольняют»: Людмила Поргина рассказала о новых порядках в «Ленкоме»

Как отметила актриса, ей достаются в театре только роли в массовке.

Актриса Людмила Поргина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее унижают в театре «Ленком». Заслуженной артистке достаются только роли в массовке.

«Думала, что помру. Такое унижение. Сейчас сердце разорвется. Я выхожу со свечой на сцену. Только свечку несу. Ровно одну минуту. И все — роль закончилась. Идешь по заднику со свечой. Это унизительно. Это не роль. Даже слово сказать не дают». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, она в шоке от действия директора «Ленкома» Марка Варшавера. «Два опоздания – и увольняют. Я мешаю Варшаверу, потому что много думаю и говорю. Варшавер в конфронтации со мной. Не директор должен руководить театром, а режиссер», — заявила Людмила Поргина.

Напомним, что Людмила Поргина – заслуженная артистка России. Она вдова актера Николая Караченцова.

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