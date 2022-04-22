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«Скажу крамольную вещь»: Бояков неожиданно выразил свое уважение Хаматовой и Серебренникову

По словам режиссера, их позиция честна и они ее не скрывают.

«Скажу крамольную вещь»: Бояков неожиданно выразил свое уважение Хаматовой и Серебренникову
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Режиссер Эдуард Бояков заявил, что уважает своего коллегу Кирилла Серебренникова и актрису Чулпан Хаматовау за их «честную позицию».

Эдуард Бояков
Эдуард Бояков. Фото: Global Look Press

«Скажу крамольную вещь. Я уважаю Кирилла Серебренникова и Чулпан Хаматову за их честную позицию, которую они не скрывают, а не ту плесень, пятую колонну, которая разрушает страну изнутри. У которой в руках есть все ресурсы».

Эдуард Бояков

По словам Эдуарда Боякова, некоторые из людей, отвечающих за культурную политику в стране, ведут самую настоящую антигосударственную и русофобскую деятельность.

Они держат фигу в кармане, как интеллигенция еще с советских времен. Сегодняшняя ситуация вскрыла этот нарыв, который кое-кто пытается неловко заклеить пластырем, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что и Кирилл Серебренников, и Чулпан Хаматова покинули Россию. При этом они уже не раз за последнее время негативно отзывались о родной стране.

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