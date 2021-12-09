«Это авторские отчисления»: Бояков назвал сумму, которую получал за спектакль «Лавр» во МХАТе

Как отметил бывший худрук, другие режиссеры получали намного больше.

Бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков озвучил сумму, которую получал за спектакль «Лавр», где он является автором инсценировки и режиссером.

«Меньше ста тысяч. Это авторские отчисления. У других режиссеров, драматургов, с которыми театр заключал контракты, гораздо большие авторских». Эдуард Бояков

По словам Боякова, это глупость, что театр обанкротили, как утверждает новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман. Всему коллективу была выплачена 13-я зарплата.

Ранее Владимир Кехман утверждал, что только за каждый спектакль «Лавр» Эдуард Бояков получал по миллиону рублей. Он говорил, что Бояков банкротил МХАТ имени Горького, сообщает «Комсомольская правда».

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