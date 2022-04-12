Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» покажут на Каннском кинофестивале

Однако из-за политической обстановки картина может не попасть в конкурс.

Еще до того, как Каннский фестиваль 2022 года официально объявил о своей программе, журналисты уже прознали о некоторых фильмах, которые будут показаны на 75-м киносмотре.

Вместе с новым фильмом от Дэвида Линча, боевиком «Топ Ган: Мэверик» Тома Круза и «Элвисом» от Warner Bros. в Каннах будет представлена новая картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Об этом сообщает западное издание Variety, отмечая, что работа постановщика из РФ, скорее всего, будет исключена из конкурса кинофестиваля, чтобы «не ставить жюри перед политической дилеммой». Журналисты отмечают, что Серебренников недавно переселился в Германию и, следовательно, сможет посетить фестиваль.

Действие фильма «Жена Чайковского» происходит в России XIX века. В нем показаны бурные отношения между самым известным русским композитором и его женой Антониной Милюковой. Кстати, два последних фильма Серебренникова «Лето» и «Петровы в гриппе» тоже были показаны в Каннах, но режиссер не смог покинуть Россию и посетить премьеры из-за запрета на выезд из страны.

Добавим, что в текущем году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

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