«Неудачные песни»: Кушанашвили объяснил, почему Пугачева не смогла триумфально вернуться на сцену

Как отметил телеведущий, за подобные композиции авторов Примадонны надо посадить в Лефортово.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» объяснил, почему певица Алла Пугачева не смогла триумфально несколько лет назад вернуться на сцену.

«Если бы я сейчас увидел Пугачеву, то спросил: «Почему, когда она вернулась на сцену, ее репертуар состоял из откровенно неудачных песен». Песня «Три счастливых дня» — это какой уровень музыки. После нее туфту петь нельзя». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, из десяти новых песен Аллы Пугачевой за девять их авторов можно было бы посадить в тюрьму. «А потом читаю. Автор песен Сажи Умалатова. Попробуй не спой. Или пусть «Ногу свело» не споет песню на слова Гуцериева. Тебе не нравится текст — а ты почитай второй раз. У Аллы Пугачевой за новые песни надо авторов посадить в Лефортово», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц находится в Израиле. Последний раз на сцену она выходила перед большой аудиторией три года назад в честь своего семидесятилетия.

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