«Иногда его мнение выражено в словоблудливой форме»: Соседов высказался о Кушанашвили

Музыкальный критик Серей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что уже много лет дружит с популярным телеведущим Отаром Кушанашвили.

«Раньше дружили, конечно, больше, когда было шоу «Акулы пера». Время от времени созваниваемся и сейчас. Он интересный человек, непосредственный, энергичный, дерзкий и дерзновенный в одно и то же время. Мы в фильме с ним вместе снимались о музыке для одного телеканала». Сергей Соседов

По словам Соседова, Кушанашвили, безусловно, хороший человек. «Он видит то, что не видят другие. У него острый и пытливый взгляд. Отар говорит некоторые вещи, которые видит только он. Мы с ним на разных волнах, но он умеет подметить важное и сокровенное. Он часто выступал на программах обо мне в качестве эксперта. Я всегда поражался, откуда он такое знает. Ну вот так он умеет видеть и ухватить глубинную суть. Иногда, конечно, его мнение выражено в словоблудливой форме. Но в каких-то мнениях он попадает в самую суть. Есть в нем такая особенность. Мы общаемся, когда видимся за кулисами», — подметил Соседов.

Как добавил Соседов, Кушанашвили — человек-батарейка. «Есть в нем такая энергичность. Ты сразу от него заряжаешься. Он начинает говорить, и ты от его тембра речи заряжаешься. Даже голова может просветлеть», — заявил музыкальный критик.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что считает Сергея Соседова своим лучшим другом в мире шоу-бизнеса. Они много времени проводили раньше вместе.

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