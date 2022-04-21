«Алла ее одернула и говорит: «Ты откуда такая?»: Кушанашвили – о конфликте Пугачевой и Королевой

Как отметил телеведущий, у Примадонны всегда был пронзительный взгляд.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» рассказал, почему конфликтовали две известные певицы Наташа Королева и Алла Пугачева.

«Королева мне рассказала, что у нее была стычка с Пугачевой. Это первые грузинские дельфины и туркменская русалка только пошли. Наташа шла на сцену. Алла ее одернула и говорит: «Ты откуда такая?» После «Утренняя почта» показала клипы Королевой. Я скажу, что Игорь Николаев не писал для Наташи Королевой проходимых песен. Он мастер писать». Отар Кушанашвили

По словам Кушанашвили, у Пугачевой взгляд всегда буквально пригвождает людей. «Я не могу его описать как устрашающий. Он такой пронзительный. Ты не можешь ничего сделать. Я всегда цепенел. Если у человека не задалась карьера, то списывают на Аллу. Но она теперь не отвечает», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц находится в Израиле. Она практически не выходит на связь со своими фанатами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.