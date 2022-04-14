«Неприлично, недопустимо»: критик Соседов – о скандальном заявлении Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко взбудоражила общественность своим заявлением о происходящем на фоне последних событий. Звезда отреклась от страны в пользу европейской и западной сцены.

Оценить заявление Анны Нетребко Teleprogramma.pro попросила известного музыкального критика Сергея Соседова. В отличие от большинства, эксперт не увидел ничего шокирующего в слове Нетребко. Она, мол, ничего не сказала плохого, ее принудили к ответу.

«Она не входит ни в какие политические кланы, она не занимается политикой, она занимается искусством, она это подчеркнула. Поэтому втягивать ее в политические распри неприлично, недопустимо. Собственно, вот в чем была суть ее высказывания, и ничего больше она не сказала. Она не выступила против России, в отличие от той же Чулпан, которая поехала в Латвию спасать свой дом», — высказался критик.

Чулпан Хаматова, по мнению Сергея Соседова, эмигрировала из-за страха потерять свой особняк под Ригой, который она купила несколько лет назад за 400 тысяч евро.

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