Правильные десерты: как приготовить кокосовые сырники
Видео
Квартиры и дача Аллы Пугачевой
Видео

«Никому неинтересна»: Соседов рассказал, когда Пугачева вернется в Россию из Израиля

В начале марта Примадонна с семьей перебралась в другое государство.

«Никому неинтересна»: Соседов рассказал, когда Пугачева вернется в Россию из Израиля
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль больше месяца назад. Пока шоумен пытается продать билеты на запланированные им на начало лета концерты, Примадонна, по слухам, подыскивает школу наследникам.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Музыкальный критик Сергей Соседов заверил, что Алла Борисовна обязательно вернется в Россию.

«Конечно, вернется. Она поехала в Израиль лечиться, в этом я больше, чем уверен. Причем, там ее особенно никто не видит. Там она как частное лицо никому неинтересна, да и как артистка — тоже», — отметил Соседов в беседе с «Вокруг ТВ».

Сергей Соседов
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стало известно, как выглядит вилла, в которой поселились Пугачева и Галкин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиСергей Соседов