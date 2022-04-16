«Никому неинтересна»: Соседов рассказал, когда Пугачева вернется в Россию из Израиля

В начале марта Примадонна с семьей перебралась в другое государство.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль больше месяца назад. Пока шоумен пытается продать билеты на запланированные им на начало лета концерты, Примадонна, по слухам, подыскивает школу наследникам.

Музыкальный критик Сергей Соседов заверил, что Алла Борисовна обязательно вернется в Россию.

«Конечно, вернется. Она поехала в Израиль лечиться, в этом я больше, чем уверен. Причем, там ее особенно никто не видит. Там она как частное лицо никому неинтересна, да и как артистка — тоже», — отметил Соседов в беседе с «Вокруг ТВ».

Напомним, ранее стало известно, как выглядит вилла, в которой поселились Пугачева и Галкин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.