Свекровь словно ровесница: Валерия оделась в одном стиле со своей молодой невесткой

Певица отметила день рождения. На празднике был и ее сын Арсений Шульгин с женой.

Валерия является популярной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Примечательно, что артистка может похвастаться стройной фигурой в своем элегантном возрасте.

Она также часто экспериментирует с имиджем. На шоу «Маска», где певица является членом жюри, зрители видят ее в париках и ярких платьях. А на днях она отметила свой день рождения. Блондинка устроила вечеринку.

Если для концерта Валерия выбрала костюм с корсетом, то на празднике она щеголяла в алом платье миди. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее стройную фигуру. Артистка всех гостей угостила тортом.

На мероприятии побывали даже Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Приехали поздравить именинницу с 54-летием и сын Арсений Шульгин с женой Лианой. В соцсети невестка звезды поделилась кадрами с вечеринки.

Примечательно, что они оделись в одном стиле Лиана предстала в платье миди, но черного цвета. Она поздравила свою свекровь со знаковым событием.

«Фотография в цвете такая роскошная, как и вы, девушки», «Валерия выглядит очень молодо, и бабушкой не назовешь», «Классная свекровь», «Невероятная природная красавица», «Вот это женщины у вас в семье! Одна другой краше», «Сразу и не поймешь, кто тут свекровь», — прокомментировали пост подписчики.

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