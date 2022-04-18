Валерия в алом платье с юбкой-колоколом и ниспадающими рукавами отпраздновала 54-летие

Валерия является популярной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Примечательно, что артистка также успела стать многодетной мамой. Она вырастила сыновей Артемия и Арсения, а также дочку Анну.

Теперь певица свою любовь дарит внучке Селин, которой всего один год. Накануне звезда отметила свой день рождения. Она получила поздравления на шоу «Маска», а также 16 апреля дала концерт в Москве, где ее поздравили друзья и младший сын.

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Примечательно, что Валерия устроила вечеринку. Она решила с размахом отметить свое 54-летие. Певица в ресторане устроила праздник. Для такого случая она облачилась в алое платье с юбкой-колоколом и ниспадающими рукавами.

Лук дополнили туфли-лодочки и золотое ожерелье. Наряд подчеркнул ее талию и тонкие щиколотки. Кульминацией праздника стал торт. Именинница задула свечи под пение друзей.

Среди гостей отметились, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Инна Маликова, Любовь Успенская и другие известные персоны. Поклонники осыпали Валерию комплиментами. Многие признались, что она выглядит гораздо моложе своих лет.

«Какие все здесь красивые», «Валерия шикарно выглядит», «Бесподобная», «Просто огонь», «Какая роскошная», «Ох, просто девушка-огонь», «Платье изумительное», «Такой красотки мы еще не видели», — прокомментировали пост подписчики.

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