Божественно красива: Кабаева в джинсах гранитного цвета и модном кардигане появилась на публике

Художественная гимнастка побывала на репетиции фестиваля «Алина». Она пообщалась с тренером Екатериной Сиротиной.

Алина Кабаева является известной художественной гимнасткой. Она призерка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Но спортсменка давно завершила свою карьеру. Она также является общественным деятелем.

Кабаева редко появляется на публике. Однако в скором времени состоится фестиваль «Алина». Девушка появилась на репетиции мероприятия и встретилась с тренером Екатериной Сиротиной.

На этот раз она предстала не в платье, хотя ранее экс-гимнастка часто облачалась в женственные романтичные образы. Алина выбрала джинсы гранитного цвета с потертостями и белую рубашку, поверх которой надела вязаный кардиган темно-синего цвета.

Ее наряд в стиле кэжуал дополнили кроссовки. На арене собрались юные спортсмены. Кабаева за ними наблюдала и давала советы.

«Очень круто снова погрузиться в совершенно особую творческую атмосферу этого мероприятия», — поделилась эмоциями Сиротина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя Кабаева. Многие отметили, что она похорошела. «Какое замечательное событие», «Наши спортсменки самые лучшие», «Алина выглядит божественно красиво», «До чего хорошенькая», «Приятно видеть таких изящных гимнасток», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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