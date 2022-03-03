«Их «забота» о мире лицемерна»: Кабаева высказалась об отстранении российских спортсменов от соревнований

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике отметила, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда.

3 марта Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов к Играм в Пекине.

Ситуацию прокомментировала Алина Кабаева. Она является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Ее возмутила происходящая ситуация.

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их „забота“ о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт. Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», — высказалась спортсменка.

Кабаева также напомнила про ситуацию, когда Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов выигранные медали на Играх в Сочи и пожизненно дисквалифицировал их.

А позже уже Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Алина подчеркнула, что 28 спортсменов так и не услышали извинения, передает ТАСС.

Напомним, что ранее Артем Дзюба также отметил, что не понимает, почему спортсмены страдают. Ранее ФИФА и УЕФА заявили, что все российские команды должны быть отстранены от участия в турнирах.

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