Дива в золотом: Алина Кабаева в мерцающем платье в пол пустилась в пляс во время девичника в ресторане

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в роскошном наряде отметилась в ресторане.

Прославленная спортсменка Алина Кабаева на днях провела в Москве турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

В этом ей помогали звездные подруги. В частности, гимнастка Яна Батыршина была комментатором соревнований. Она же поделилась в микроблога снимками в компании с Алиной Кабаевой.

«Я очень благодарна Алине за этот праздник! Особенно благодарю за то, что она пригласила меня на роль комментатора, не смотря на то, что раньше я никогда не комментировала турниры. Я очень старалась, говорила от души, возможно, были какие-то недочеты, но прошу не судить строго. Все-таки это был мой дебют!» — написала Яна Батыршина в микроблоге.

Судя по всему, завершение турнира подруги отмечали в одном из московских ресторанов.

Алина Кабаева для вечера в компании гимнасток выбрала роскошный наряд. Звезда спорта предстала в мерцающем платье цвета золота. Выглядела Алина Кабаева потрясающе, а вела себя вполне раскованно.

Яна Батыршина поделилась видео, на котором запечатлено, как Алина Кабаева водит хоровод и танцует под песню Любови Успенской.

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