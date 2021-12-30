«Оскароносная» гимнастка: как Алина Кабаева выиграла Олимпиаду, построила политическую карьеру и за что получила высокую награду

Алина Кабаева в 2021 году порадовала поклонников сразу несколькими своими появлениями в свете. Звезда отечественной гимнастики и общественный деятель нечасто появляется на людях, поэтому любой ее выход становится настоящим событием, приковывающим внимание публики, прессы, фанатов.

Комментарии после Олимпиады-2020, участие в вечернем шоу Ивана Урганта, проведение нового международного турнира по гимнастике – на каждом событии Кабаева становилась центром внимания.

Алина Кабаева: детство, национальность

Алина Маратовна Кабаева родилась в Ташкенте 12 мая 1983 года в спортивной семье. Ее мать Любовь Михайловна была баскетболисткой, сейчас занимает должность президента спорткомплекса «Кунцево». Отец-футболист Марат Вазихович играл в «Пахтакоре», затем стал тренером. В настоящее время он возглавляет международную ассоциацию исламского бизнеса.

По национальности Алина Кабаева наполовину русская, наполовину татарка. До 2004 года она исповедовала ислам, но накануне Олимпиады в Афинах сменила веру, приняв православие.

После Алины в семье в 1986 году появилась вторая дочка Лисана. Родители не настаивали на спортивном будущем дочек, но обе пошли по их стопам. Мама хотела бы, чтобы Алина пошла в фигурное катание, но сильных школ на тот момент в стране не было, и выбор пал на художественную гимнастику, куда девочка пришла в 3 годика. Первыми тренерами Кабаевой были А. Малкина и Э. Тарасова.

Видя успехи у Алины на ковре, семья решает перебираться в Москву. И когда будущей чемпионке исполнилось 11 лет, она стала тренироваться у Ирины Винер. Правда, легендарная наставница поставила жесткое условие – девочке нужно худеть, мол, склонна к полноте. Научила диете и помогла движению к целям.

Алина Кабаева: спортивная карьера

Спустя год тренировок у Винер в 1996 году Кабаева вошла в состав сборной России. Через два года после этого она выиграла Чемпионат Европы и впоследствии еще четырежды становилась абсолютной чемпионкой.

А уже в 1999 году завоевала титул чемпионки мира. Также на счету Кабаевой шесть золотых медалей на Чемпионатах России (1999—2001, 2004, 2006—2007 гг.).

На Олимпиаду-2000 в Сидней Алина Кабаева отправилась общепризнанной фавориткой. Но в финале у нее случилась потеря – обруч выкатился за пределы ковра. И гимнастка стала бронзовой олимпийской чемпионкой.

Следом за Олимпиадой последовал допинговый скандал – Алину Кабаеву и Ирину Чащину обвинили в применении запрещенного фуросемида и дисквалифицировали, лишив всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года.

Целый год, с августа 2001 по август 2002 года спортсменки не могли участвовать ни в каких состязаниях. На второй год запрет был условным, они могли выступать, при этом за девушками был установлен пристальный надзор со стороны антидопинговых агентств.

Первыми стартами после снятия дисквалификации для Алины Кабаевой стал — Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2002-го, где спортсменка заняла 1 место в индивидуальном многоборье. В 2003 году гимнастка стала чемпионкой мира во второй раз, и в 2004 году отправилась на Олимпиаду в Афины.

На Олимпийских играх Кабаева завоевала золотую медаль, превзойдя Ирину Чащину и Анну Бессонову из Украины. В финале Кабаева показала лучшие результаты в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а в упражнении с обручем уступила только Чащиной. В 2007 году гимнастка стала шестикратной чемпионкой России и завершила карьеру. Тогда вес Кабаевой составлял 50 кг при росте 166 см.

В том же году Кабаева окончила Московский государственный университет сервиса, получив профессию спортивного менеджера. Через два года заочно окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, а в 2018 году на его базе защитила кандидатскую диссертацию.

Алина Кабаева: другие проекты

Дисквалифицированная из гимнастики из-за допинга Кабаева стала телеведущей на время вынужденного перерыва. Спортсменка вела программу «Империя спорта» на телеканале «7 ТВ». Также гимнастка приняла приглашение японского режиссера и снялась в комедийном боевике «Красная тень». Помимо ТВ и кино, звезда спорта появилась в клипе на песню группы «Игра Слов» «Алина Кабаева».

В 2002 году Кабаева стала участницей экстремальной игры «Форт Боярд», где успешно прошла испытание — проползла по нескольким вращающимся цилиндрам за рекордно короткое время.

В 2006 году чемпионка стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour по результатам голосования читательниц журнала, а также получила звание самой сексуальной женщиной в России среди 10 лауреатов премии Top-10 Sexy в категории «спорт».

С 2008 по 2011 годы Алина Кабаева была автором и ведущей еженедельного проекта о жизни и карьере успешных людей «Шаги к успеху» на канале «РЕН ТВ». На том же канале в 2012 году непродолжительное время вела программу «Путь к Олимпу».

Алина Кабаева: политика, общественная деятельность

С 18 до 22 лет Кабаева была членом Высшего совета партии «Единая Россия», после чего вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации, где до 2007 года числилась членом Комиссии по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, занималась задачами страхования спортсменов.

В 2007 году была избрана депутатом Государственной думы РФ V созыва по федеральному списку партии «Единая Россия» от Нижнекамска. В нижней палате парламента заняла должность заместителя председателя комитета по делам молодежи.

В 2008 году гимнастка основала благотворительный фонд. Он оказывает помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями, реализует программы по защите материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры.

С 2009 года фонд Кабаевой учредил благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина», в котором участие принимают юные гимнастки со свей страны. Все расходы на проезд, размещение в гостиницах и питание юных спортсменок оплачивает Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Вдобавок каждой конкурсантке индивидуально шьется костюмов для выступлений.

В 2014 году Кабаева оставила политику и возглавила Совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Ему, в частности, принадлежат пакеты акций Первого канала, Пятого канала, РЕН ТВ, издания «Известия», радиостанции «Русская служба новостей». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Алина Кабаева: личная жизнь

Первые серьезные отношения, о которых известно широкой публике, у Алины Кабаевой случились в 19 лет. Ее женихом стал капитан милиции Давид Муселиани. С правоохранителем гимнастка встречалась до 2005 года и даже готовилась к свадьбе. Но ее не случилось. После этого какие-либо сведения о возлюбленных гимнастки отсутствуют в официальных источниках — красавица перестала афишировать личную жизнь.

Как бы то ни было, доподлинно известно, что в настоящее время Алина Кабаева замужем. Кольцо на ее безымянном пальце в свете заметили еще в 2015 году. В 2021 году публика вновь засвидетельствовала этот факт, когда чемпионка появлялась на различных мероприятиях.

Алина Кабаева сегодня

После Олимпиады-2020 в Токио Алина Кабаева прервала длительное молчание и прокомментировала унизительное второе место Дины Авериной и «золото» израильтянки Линой Ашрам, потерявшей снаряд.

«Опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — заметила Кабаева.

А вскоре после этого Алина Кабаева отметилась громким заявлением в адрес телеведущей Ляйсан Утяшевой, в прошлом тоже гимнастки. Жена Павла Воли тоже прокомментировала результаты Олимпиады-2020 для российских гимнасток. Утяшева лидерство Ашрам охарактеризовала как «вырвать победу».

На что Алина заметила:

«Она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России». «Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — отрезала Кабаева.

Осенью на Международном фестивале спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 в Милане Алина Кабаева удостоилась награды, которую называют спортивным «Оскаром». За популяризацию спорта и продвижение культурных и этических ценностей россиянке вручили золотой венок почета.

В конце 2021 года Алина Кабаева выступила организатором турнира по художественной гимнастике «Небесная грация». Это был экспериментальный старт, который решено сделать ежегодным. На нем гимнастки со всего мира могут показать себя, выступив по усложненным правилам, которые действовали ранее. По ним, кстати, выступала в 2004 году сама Кабаева.

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