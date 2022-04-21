Скрыла изъяны: Кудрявцева в жакете цвета Барби в клетку виши отметилась на съемках

Телеведущая на съемках встретила Наталью Гулькину и других звезд. Она выбрала наряд, который ее стройнит.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно работает ведущей шоу «Секрет на миллион» и передачи «Звезды сошлись». Примечательно, что артистка может похвастаться моложавым видом в свои 50 лет.

Однако она не скрывает, что на съемках наряды для нее подбирают стилисты. Если с дочкой Марией и внуком Львом блондинка гуляет в спортивном костюме, то в эфир она выходит в более элегантных нарядах.

Недавно Кудрявцева поправилась. Она стала носить более свободные наряды после поездки в Сочи. Телеведущая ранее отметилась в платье и даже в брюках с подтяжками.

А вот 21 апреля она щегольнула в студии в узких черных брюках со стрелками и жакете на запах цвета Барби в клетку виши. Наряд дополнили бархатные лодочки в тон. Лера скрыла изъяны фигуры, сделав акцент на ногах, а вот область живота ей удалось спрятать.

В студии она встретила певицу Наталью Гулькину, которая пришла в розовом костюме. Напарником ведущей снова был Антон Привольнов. Поклонники отметили, что Кудрявцева выглядит по-весеннему ярко.

«Что за красотка», «Выглядишь бесподобно», «Лера, какой роскошный жакет», «Выглядите так молодо», «Мне нравится ваш стиль», «Очень классно! Как вам удается так выглядеть?», «Цвета бомбические», «Любуюсь вашей красотой», «Хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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