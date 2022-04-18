Модное платье и банты: Кудрявцева и Макаров запечатлели трехлетнюю дочку на шопинге

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что съемки у нее порой отнимают много сил. Лера ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что каждый раз у нее новые образы.

Стилисты подбирают для нее актуальные образы. Растет модницей и ее трехлетняя дочка Мария. Она порой сама выбирает себе наряды. А муж телеведущей Игорь Макаров водит ее на занятия по балету и сам учит кататься на льду.

На днях Лера показала, как гуляла с малышкой и своим внуком Львом. Она разрешала малышам бегать по лужам. А 18 апреля девочка с родителями отправилась на шопинг. Макаров заснял ее в примерочной.

Мария облачилась в легкое платье оверсайз в крапинку. У нее были два хвостика на голове с алыми бантами. С собой у малышки был рюкзак, а позади висела еще и алая юбка. По всей видимости, ей нравятся яркие цвета. К слову, платья свободного кроя в моде не первый сезон.

Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие остались в восторге от ее наряда. «Ну что за прелесть», «Вот это весенний образ», «До чего красивый ребенок», «Не налюбоваться», «Ох, что это за красотка! Маша!», «Роскошный наряд, она будет такой же красоткой, как мама», «Прелестная девочка у вас растет», «Ой, какая кокетка», «Просто слов нет! Эти хвостики умиляют», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!