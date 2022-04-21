Поела суп с пельменями, погуляла в лесу: Пелагея показала, как дочка провела уикенд в Подмосковье

Певица вернулась с гастролей и провела выходные с наследницей в СПА.

Пелагея уже давно строит карьеру певицы. Она является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. Не раз блондинка становилась наставницей в шоу «Голос».

Она также появляется на съемках КВН и других передач. А вот недавно артистка провела несколько недель на гастролях. Она была в разлуке с дочкой Таисией, за которой приглядывала бабушка Светлана Ханова.

На днях Пелагея встретилась с дочкой. Они погуляли по Москве. Пока артистка была в разъездах, ей присылали видео, на которых наследница пела. А вот уикенд они провели в подмосковсном СПА.

Там девочка могла поесть суп с пельменями, погулять по лесу в розовой куртке и вязаной шапке, а также отметилась в золотистом купальнике у бассейна. Таисия ела мороженное. Она также увлеченно рассказала про массаж кистями.

«Тася вернулась из подмосковного спа-отеля, а мы возвращаемся сюда», — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились артистичной девочкой. Многие отметили, что дочка Пелагеи очень выросла. «Какая взрослая уже!», «Чудесная она», «Тасечка, как выросла! И голос повзрослел, дикция», «Голос у нее огонь», «Какая очаровательная и обаятельная Тася!», «Чудесный ребенок!», «Чудесная малышка», «Какая взрослая уже!», «Какая сладкая кроха», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!