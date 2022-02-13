Глаз не оторвать: Пелагея в лосинах и твидовом жакете с бахромой подчеркнула стройные ноги

Певица готовится дать большие концерты. Она встретилась с победителем шоу «Голос-10», с которым споет дуэтом.

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она считается одной из лучших исполнительниц русских-народных песен. Также не раз певица участвовала в шоу «Голос. Дети» в качестве наставницы.

В последнее время она регулярно снимается в КВН, а также посещает съемки других передач. Но в январе артистка устроила себе отпуск. Она провела время на Мальдивах со своей дочкой Таисией.

Лишь недавно Пелагея снова оказалась в Москве. Она готовится дать два концерта. На этот раз певица поделилась кадрами с репетиции. Она предстала на публике в черных лосинах и твидовом жакете с бахромой.

Лук дополнили полуботинки. Она собрала волосы и подчеркнула природные черты лица макияжем. Артистка встретилась с музыкантами и с победителем шоу «Голос-10» Александром Волкодавом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивый дуэт, песня замечательная, если не ошибаюсь Леонида Агутина», «Поля, Александр, какое Блаженство… слушать вас. Очень красиво!», «Какая вы стройная», «Очень элегантный образ», «Наряд вам очень идет», «Женственная, глаза горят», «Вы прям завораживаете», «Какие ножки», — стали писать пользователи Сети.

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