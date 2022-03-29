«Бабуля мне поставила крутую песню»: Пелагея засняла, как подросшая дочка поет хит Сукачева

Пелагея является известной исполнительницей русских народных песен и романсов. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Не так давно артистка отправилась на гастроли. Она посетила несколько городов, где дала концерты.

А в это время за ее дочкой Таисией приглядывала бабушка. Светлана Ханова является бывшей джазовой певицей и режиссером. Она во многом помогает дочке.

Накануне Пелагея поделилась редкими кадрами с малышкой Таисией. Девочка уже давно проявляет интерес к моде, любит петь с мамой и танцевать. Певица часто показывает, как малышка проводит время в отпуске. Она на этот раз засняла дочку в пижаме в горох. Кроха эмоционально рассказала историю, а потом запела.

«Бабушке позвонил Сукачев. Она попросила меня помолчать и я помолчала. За это бабуля поставила мне крутую песню. Гарик Сукачев — «У нее ничего не осталось, у нее в кошельке три рубля, моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя», — спела Таисия.

«Наследница», — лаконично написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от юной артистки и осыпали ее комплиментами. «Какая она милаха», «Сколько обаяния в ней», «Просто чудо», «Как она поет! Круто», «А этот крик, молодец», «Добавила своего драйва», «А бабушка знает, что давать слушать ребенку», «Вот это у нее вкус», «Классная такая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!