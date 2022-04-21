Вкусно и быстро: Марина Юдашкина поделилась легким рецептом жареной рыбы на сковородке

Жена модельера отметила, что на приготовление уходит около 30 минут.

Валентин Юдашкин — известный модельер. Он продолжает работать и создавать свои уникальные коллекции. Во всем его поддерживает жена Марина, которая не только посещает с ним светские рауты и примеряет роскошные наряды, но и поддерживает домашний очаг. Возле особняка есть скамейки, которые она сделала своими руками. Также жена кутюрье прекрасно готовит.

На этот раз Юдашкина решила порадовать мужа рыбкой. На прошлой неделе она хвасталась тем, как получилось мясо с овощами. Теперь светская львица за каких-то 30 минут приготовила рыбку на сковородке. Для этого ей понадобилось: оливки и маслины, соль, перец, лук — 1 штука, помидоры черри, базилик, горячая вода — 150 мл, белое вино — 50 мл, рыба, пряные травы.

«Обжарьте рыбу с двух сторон, предварительно посолив и поперчив, отложите рыбу в сторону, в этой же сковороде обжариваем лук, добавляем рыбу. Влейте вино, положите помидоры, оливки и маслины, базилик, влейте горячую воду, доведите до кипения, убавьте огонь, закройте крышкой и готовьте 15 мин, украсьте свежим базиликом и подавайте. Приятного аппетита!» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от такого рецепта. Многие отметили, что рыбу обычно сложно готовить, но такой простой и быстрый рецепт им понравился.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!