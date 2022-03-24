Валентин Юдашкин срочно продает элитную квартиру в США

Российский дизайнер Валентин Юдашкин в связи со сложившейся мировой ситуацией решил срочно продать элитную квартиру в США.

Американские журналисты пишут, что кутюрье выставил на продажу пентхаус, который находится в здании Curzon House, недалеко от Пятой авеню в Нью-Йорке.

Покупал Юдашкин квартиру за 5,7 миллиона долларов, сейчас просит 8,17. Квартира, общей площадью в 270 «квадратов», имеет две спальни, солярий, гостиную, собственный лифт и террасу с видом на Центральный парк, пишет New York Post.

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