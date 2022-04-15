Марина Юдашкина рассказала, как готовит мясо с овощами

Блюдо укладывается в казан в несколько слоев.

15 апреля жена знаменитого кутюрье Марина Юдашкина поделилась со своими подписчиками в социальной сети, как она готовит мясо с овощами.

Из ингредиентов хозяйке понадобились: мясо, 4-5 луковиц, 5 помидоров, 2 моркови, 1 баклажан, 2 сладких перца, 1 кабачок, 8 картофелин, 3 головки чеснок, полкочана капусты, зелень (кинза, петрушка, базилик) и специи (зира, кориандр, молотая паприка).

Сначала на дно казана наливается растительное масло и выкладывается мясо с солью и перцем. Сверху выкладывается лук, порезанный полукольцами, все это посыпается молотым кориандром. Далее идет слой помидоров, который посыпается базиликом, и слой моркови с зирой и солью.

Звезда советует солить каждый последующий слой овощей. Далее идут слои баклажанов, кабачков и перцев. Следом – картошка и чеснок. Сверху все это присыпается порубленной капустой и молотым тмином. А в конце блюдо можно посыпать любой зеленью, что есть под рукой, а затем влить в него полстакана воды и укрыть сверху листьями капусты.

Казан накрываем крышкой и обворачиваем ее мокрым полотенцем. Получившаяся композиция должна томиться на медленном огне два с половиной часа.

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