63-летняя Марина Юдашкина в костюме с эффектом стройности появилась на публике с мужем

Валентин Юдашкин в сопровождении жены предстал в театре Олега Табакова, где насладился спектаклем «Схватка». Многие заметили, что он не стал снимать головной убор.

Валентин Юдашкин — один из самых известных модельеров в России. В его нарядах ходят многие артисты от Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте до Ани Лорак. Однако у него уже несколько лет есть проблемы со здоровьем.

Маэстро во всем поддерживает жена Марина. Она является его музой. 63-летняя светская львица может похвастаться стройной фигурой, поэтому часто она первой носит наряды из его коллекций.

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Этой весной Юдашкин не смог принять участие в Неделе моды. Несколько месяцев его не видели на публике. Однако 14 апреля Марина поделилась кадрами из театра Олега Табакова, где они насладились спектаклем «Схватка».

Жена кутюрье была в черном костюме с брюками клеш. А вот Валентин выбрал широкие брюки и зеленый кардиган. Он впервые был в головном уборе в театре и не стал его снимать, чем обеспокоил публику.

Поклонники заметили, что Марина постройнела. Многие осыпали 63-летнюю жену модельера комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Марина Юдашкина в черном монохромном брючном костюме, который, как единая вертикаль, визуально вытягивает силуэт и стройнит. Конечно же, Марина в курсе последних и самых модных тенденций: приталенный женственный жакет, длинные в пол, расклешенные брюки. Очень эффектно разбавлен образ прозрачной деталью в топе, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Макияж глаз гармонирует с total black. Светлые волосы также добавляют контраста. Все лаконично и сдержано, в стиле минимализма», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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