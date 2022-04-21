Даня Милохин нежно поцеловал звезду «Закрытой школы»

Не успел исполнитель Даня Милохин забыть публичный поцелуй с фигуристкой Евгенией Медведевой, как уже сблизился с актрисой Луизой-Габриэлой Бровиной.

Знаменитости снимаются в новом сериале о школе «Классная Катя». Дане Милохину досталась роль самого популярного мальчика в учебном учреждении. Хулиган с растрепанными волосами привлек внимание красивой ученицы, которую играет звезда сериала «Закрытая школа».

Луиза-Габриэла Бровина опубликовала в своих социальных сетях фото со съемочной площадки и этим удивила поклонников. Актриса решила подогреть интерес зрителей к новому проекту, в котором принимает участие. На фото Бровина и Милохин слились в поцелуе.

Отметим, что Луиза-Габриэла Бровина стала известной после съемок в сериале «Закрытая школа». Артистка исполнила роль ученицы школы «Логос» Нади Авдеевой.

Бровина обладает «кукольной» внешностью и поэтому заинтересовала режиссеров нового проекта «Классная Катя».

Напомним, ранее Даня Милохин рассказал о девушке из своих грез. Блогер отметил, что она должна обладать стройной фигурой и большим состоянием.

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