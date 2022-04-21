Даня Милохин рассказал, какой должна быть девушка его мечты

Блогер после расставания с Юлией Гаврилиной находится в поиске единственной и неповторимой.

Исполнитель и тиктокер Даня Милохин ответил на вопрос о девушке своей мечты. Знаменитость назвал обязательные условия для своей будущей возлюбленной.

Отметим, что не так давно Даня Милохин завершил отношения с коллегой Юлией Гаврилиной. Блондинка, как и Милохин, успела поучаствовать в телепроекте. Юля появилась в первом сезоне шоу «Звезды в Африке» и даже дошла до финала.

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После расставания с Гаврилиной, Милохина стали чаще расспрашивать об увлечении девушками, его планах в личной жизни.

«Должно быть понимание. Нам нужно общаться, не бояться идти на диалог», — поделился Милохин во время пилотного выпуска нового проекта «СТРИМительное шоу».

Даня добавил, что его будущая избранница должна быть из состоятельной семьи и обладать стройной фигурой:

«Худенькая, красивая и с богатым отцом».

Напомним, ранее Даня Милохин рассказал о самой красивой по его мнению блогерше. Ею оказалась Рената Валиуллина. Знаменитость взяла себе псевдоним Рената Ри.

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