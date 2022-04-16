Не Юлия Гаврилина: Даня Милохин рассказал, кого считает самой привлекательной

Артист больше не питает чувств к бывшей девушке.

Блогер Даня Милохин признался, кого из коллег считает самой привлекательной. Отметим, что знаменитость не упомянул имя бывшей девушки Юлии Гаврилиной.

Гаврилина принимала участие в шоу «Звезды в Африке». Также у тиктокерши несколько миллионов подписчиков и собственный Rolls-Royce. Однако это не помогло блондинке со стройной фигурой стать самой чувственной из блогеров по мнению ее бывшего парня.

больше по теме Коротко о безработных блогерах: оставшийся без TikTok Даня Милохин купил квартиру в центре Москвы Совсем недавно тиктокер собирался идти работать автомехаником на завод.

Даня Милохин и Юлия Гаврилина больше не вместе. И поэтому Милохин без стеснения выделил другую тиктокершу среди самых красивых и привлекательных. Артист назвал Ренату Ри самым соблазнительным блогером.

Один из поклонников Милохина задал вопрос Дане. Фанат поинтересовался, кем восторгается исполнитель. И участник шоу «Ледниковый период» назвал имя рыжеволосой красавицы.

«Чуваки, это мое мнение», – написал в личном микроблоге Даня Милохин.

Напомним, ранее Даня Милохин купил квартиру в центре Москвы. Несмотря на проблемы с работой платформы TikTok, блогер нашел средства для приобретения дорогой недвижимости.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.