«Ой, как выросла! А щечки такие же пухлые»: как сейчас выглядит 18-летняя Луиза-Габриэла Бровина

В детстве юная актриса снималась в популярном сериале «Закрытая школа» вместе с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце.

Луиза-Гариэла Бровина родилась 8 марта 2003 года. Юной красавице-актрисе уже исполнилось 18 лет. А ведь совсем недавно девочка снималась в популярном сериале «Закрытая школа» вместе с Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. Как сейчас выглядит Луиза-Габриэла Бровина? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Кто бы мог подумать, что эта смешливая малютка так быстро повзрослеет и превратится в миловидную и очаровательную девушку? Но время неумолимо спешит. К примеру, еще одна популярная пара сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце и Павел Прилучный после съемок успела сыграть свадьбу, завести двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию — и даже развестись.

Юная Луиза-Габриэла такими изменениями в личной жизни похвастаться, конечно, не может. Она еще слишком молода. В марте ей только-только исполнится 19 лет. Однако Бровина активно развивает свой Instagram, число ее подписчиков превышает 1,3 миллиона.

Луиза-Габриэла, повзрослев, не сильно изменилась внешне. Все те же широко распахнутые глаза с длинными густыми ресничками, бровки домиком, которые актриса по-модному подкрашивает, пухлые милые губки, аккуратный волевой подборок, чуть вздернутый носик и очаровательные щечки.

Кстати, судя по образам, Луиза-Габриэла из возраста тинейджера пока еще не вышла. Девушке нравятся такие «школьно-спортивные» аутфиты с клетчатыми юбочками плиссе и толстовками. Актриса также часто экспериментирует с имиджем: то она яркая брюнетка с удлиненным каре, то миловидная ангелоподобная блондинка с вьющимися локонами.

«Ой, как выросла! А щечки такие же пухлые», «Детки из сериалов так быстро растут! Возьми хоть Пуговку из «Папиных дочек», не узнать! Совсем взрослая», «Как и в детстве, сколько косметикой не балуйся, все равно ребенок еще», «Небо и земля! Уже взрослая?», «Юность всем к лицу», «Такая еще молоденькая», «А пухлость щек не спала», — написали фолловеры.

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